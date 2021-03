Inter, quando torneranno i 4 positivi? Conte potrebbe riaverli già col Bologna

Handanovic, D'Ambrosio, Vecino e De Vrij sono risultati positivi al tampone, ma potrebbero essere disponibili per Inter-Bologna

Dopo le 4 positività riscontrare in casa Inter, l'Ats di Milano ha deciso di imporre il rinvio della gara di sabato sera contro il Sassuolo , che probabilmente verrà recuperata mercoledì 7 aprile. La squadra di Conte non potrà allenarsi fino a lunedì, mentre Handanovic, De Vrij, D'Ambrosio e Vecino sono isolamento presso le proprie abitazioni sperando di poter negativizzarsi il prima possibile.

"Il rinvio di Inter-Sassuolo è a norma di regolamento. Per quanto riguarda i quattro giocatori positivi, il protocollo della Figc prevede che passino dieci giorni dal tampone che ha rilevato la positività al Covid. A quel punto, è necessario che il tampone sia negativo affinché il calciatore possa tornare ad allenarsi con il gruppo. D’Ambrosio è risultato positivo il 16 marzo, Handanovic il 17, De Vrij e Vecino il 18: qualora risultassero negativi dopo i dieci giorni di isolamento, i quattro giocatori potrebbero rientrare con il gruppo in tempo per preparare al meglio la sfida contro il Bologna. Discorso che sarebbe totalmente diverso, ovviamente, se il tampone dovesse invece risultare ancora positivo. Per quanto riguarda il recupero della sfida contro il Sassuolo, l’ipotesi più probabile è che si giochi il 7 aprile", spiega Gazzetta.it.