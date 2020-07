Ecco cosa serve all’Inter per vincere: Conte preme sempre su un tasto. L’obiettivo del mercato…

Le rimonte subite e l’incapacità di chiudere le partite. Sono i due grossi problemi riscontrati dall’Inter di Antonio Conte e a dirlo sono i numeri. I nerazzurri sono stati rimontati otto volte e hanno perso 18 punti da situazioni di vantaggio. “Servono giocatori per chiudere le partite e la panchina non è all’altezza“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Considerando solo il campionato, Conte ha perso 18 punti dopo aver messo il naso davanti. Senza dimenticare che anche in Champions i nerazzurri hanno pagato gli stessi errori in partite decisive. E hanno pesato tanto nella prima stagione di Antonio a Milano. L’Inter è la big che peggio ha fatto nella classifica delle rimonte subite e ha pagato l’inesperienza ad altissimo livello di certi giocatori, innanzitutto”.

“E poi c’è anche la questione dei cambi: le alternative ai titolari non hanno retto il confronto e la panchina non è riuscita a incidere. La Juventus, per esempio, ha lasciato per strada 10 punti per colpa delle rimonte subite, mentre la Lazio è salita a 9 punti dopo essere stata rimontata ieri a Lecce. L’Atalanta, invece, ne ha persi 13, comunque meno rispetto all’Inter”.