Conte: “Premeditati contro di noi. E forse solo io all’Inter mi chiedo il perché di…”

Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo il pareggio con la Roma: “C’è poco da recriminare e poco da dire, magari andiamo in vantaggio a riposo e nella ripresa non ci innervosiamo. Ho poco da dire ai ragazzi. Secondo me i nostri tifosi devono essere orgogliosi di noi, dei nostri giocatori. Calendario folle? Andate a vedere il calendario dell’Inter e guardate quello degli altri. Contatto Lautaro-Kolarov? Già che il VAR ti chiama non lo fa per farti fare una passeggiata, l’episodio era chiaro, una carica su Lautaro e un colpo sul calcagno. Grandissimo rispetto per gli arbitri che stanno vivendo una situazione difficile, massimo rispetto e comprensione anche quando ci sono errori gravi come questo. Io so benissimo i ragazzi che cosa stanno facendo. Io parlo di numeri. Dico che l’Inter oggi è in CL con 4 giornate di anticipo, 14 punti di distacco dalla Roma e 16 dal Milan. Le altre non vengono criticate nonostante non siano entrate nella top 4. A quattro giornate dalla fine, ancora si parla di scudetto. Mai era successo negli anni scorsi. Mi sembra che ci sia un po’ di premeditazione di qualcuno nei confronti dell’Inter. Che ogni cosa venga esaltata in maniera negativa. Bisogna essere onesti e leali e vedere che campionato stiamo facendo. E’ un po’ come il calendario. Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Alla fine vincete sempre voi. Voi fate pensiero, alla fine l’ultima parola è sempre vostra. Io non posso fare il calendario, faccio l’allenatore. Se voi andate a vedere in maniera onesta e leale vedete che ci sono delle anomalie importanti. Noi nel periodo cruciale affrontiamo sempre squadre riposate. Noi giochiamo ogni tre giorni. Oggi torniamo di nuovo alle 4. Questi sono gli argomenti. Noi giochiamo a Roma una partita importante contro una squadra che ha riposato di più. Qualche domanda importante me la faccio, il problema che forse me la faccio solo io all’Inter”.

(Inter TV)