Conte: “Strada giusta, paghiamo errori individuali. Lukaku sta meglio. Barella e Sensi…”

«Le corde che ho toccato sono state semplici. Ho detto ai ragazzi che ero soddisfatto molto della prestazione contro il Verona. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo cercando ovviamente di limitare gli errori». Antonio Conte ha parlato così alla vigilia della gara con il Torino. Nell’intervista, realizzata da Inter Tv, il tecnico interista ha sottolineato anche: «Penso che in questo ultimo periodo stiamo pagando errori individuali importanti e appena facciamo un piccolo errore veniamo puniti. La strada è quella giusta, ripeto. Quella del gioco, di giocare a ritmi alti, pressare, portare tanti uomini in fase offensiva».

-Che gara si aspetta contro il Toro?

Il Torino ha una qualità di rosa superiore rispetto alla sua classifica. Era partito con altri obiettivi, ci sono ottimi giocatori, non solo di qualità ma anche fisici. È una buona squadra e si sta ritrovando. Verranno a San Siro per fare punti ma noi cercheremo di vincere la partita. Se abbiamo lavorato sul fatto che i loro gol arrivano da area di rigore? Sì, infatti li ho allenati a stare fuori dall’area per evitare questa situazione. Chiaramente è una battuta, bisogna fare attenzione perché loro hanno qualità. Bisogna stare attenti.

-Nove gol nelle ultime nove partite segnate da nove giocatori differenti. Rivede una sua squadra in questo dato?

Sì è così. All’Inter sta accadendo più spesso perché abbiamo aperto l’area d’attacco a più giocatori e questo rende più imprevedibile la manovra offensiva. Siamo sulla buona strada e stiamo facendo delle buone cose, poi è inevitabile che riuscire a vincere la partita o pareggiarla porta a giudizi positivi a meno positivi, li sposta.

-Turnover? Come sta Lukaku?

Faremo delle valutazioni, per noi ci sarà un periodo molto più intenso rispetto ai giorni precedenti. Giocheremo lunedì alle 21.45 poi giovedì stessa ora per andare domenica stessa ora a Roma. Dovremo essere bravi a gestire energie e a fare rotazioni. Sono sereno su questo, al di là degli infortuni, tutti i ragazzi chiamati danno buone risposte. Lukaku ha avuto un problemino, ieri non stava benissimo. Oggi sta meglio, mi auguro di averlo a disposizione, conosciamo la sua importanza, niente di preoccupante ma è giusto valutare e prendersi zero rischi. Perderlo in questo periodo sarebbe perderlo per la fine del campionato. Mi auguro sia a disposizione.

-Barella e Moses?

Barella sta migliorando speriamo di averlo quanto prima, se non alla prossima, magari per la Roma. Sensi sta recuperando, si è aggregato Vecino alla lista dei disponibili. Moses sta bene, scalpita, ha recuperato. Con lo staff medico faremo le giuste valutazioni, se rischiare o aspettare.

(Fonte: Inter TV)