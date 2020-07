Inter, sospiro di sollievo per Lukaku. Ci sarà con il Torino? CdS: “Ieri l’attaccante…”

Buone notizie per l’Inter riguardo a Romelu Lukaku. Come ribadisce il Corriere dello Sport, gli esami a cui si è sottoposto il belga hanno evidenziato solamente una contrattura nella zona tra adduttore destro e l’anca. “Ieri l’attaccante stava già meglio e tra oggi e domani sarà presa una decisione se portarlo o meno in panchina contro il Toro. Sta meglio anche Moses che spera di essere a disposizione già domani”, spiega il quotidiano, mentre Sensi e Barella sono più indietro di condizione.