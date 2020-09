Inter, per Conte in arrivo tre profili di spessore in attesa di altri botti di fine mercato

Kolarov, Vidal e Darmian hanno in comune una cosa, ovvero la capacità di coprire più ruoli per soddisfare le esigenze di Antonio Conte. Il serbo è già un giocatore un giocatore dell’Inter e l’ufficialità è arrivata oggi. Per Vidal invece bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma la strada sembra tracciata. Anche per Darmian sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la prossima stagione vestirà la maglia nerazzurra. “Nelle mani di Antonio Conte stanno per arrivare tre “2×1” che nel calciomercato degli acquisti oculati potranno rivelarsi molto utili alla causa: Kolarov (già a Milano), Vidal e Darmian. Tre profili di spessore che fanno della duttilità i loro punti di forza“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

KOLAROV – “Può contare sulla sua esperienza per adattarsi senza problemi a entrambe le situazioni: nel primo caso potrebbe bilanciare le spinte di Hakimi sulla destra, nel secondo sarebbe una risorsa preziosa soprattutto in impostazione grazie al suo mancino estremamente educato“.

DARMIAN – “Un altro “2×1” alla Kolarov che può fare molto comodo in una stagione che si preannuncia lunga e intensa dopo le fatiche estive dei nerazzurri: anche Darmian può tranquillamente ricoprire il ruolo di difensore nei tre o di esterno a tutta fascia“.

VIDAL – “Sarà una risorsa preziosa per il centrocampo: Conte può schierarlo indifferentemente nel ruolo di mezz’ala nel 3-5-2 o da trequartista in una possibile variante. In un mercato poco ricco e dalle spese oculate, l’Inter è al lavoro per un triplo “2×1” estremamente prezioso. In attesa, chissà, di altri botti di fine mercato“.

