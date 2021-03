Inter, Conte punta quota 90 punti: lo scudetto non basta, ecco cosa vuole dimostrare

Il tecnico nerazzurro non allenta la tensione: in arrivo dopo la sosta il periodo decisivo della corsa scudetto

In attesa di recuperare i vari nazionali, Antonio Conte è al lavoro con il gruppo rimasto a Milano. Al rientro dalla sosta per l'Inter si preannuncia un vero e proprio tour de force, con 6 gare in 23 giorni (incluso il recupero con il Sassuolo): un periodo che, con ogni probabilità, si rivelerà decisivo nella corsa scudetto. Il tecnico nerazzurro lo sa bene, come sottolinea Tuttosport: "Sarà determinante la prima settimana dopo la ripresa al termine della pausa per la Nazionali, scandita da tre partite in otto giorni con Bologna, Sassuolo (recupero) e Cagliari".