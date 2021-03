UFFICIALE / Inter-Sassuolo si recupera il 7 aprile alle 18:45

La Lega Serie A ha comunicato la data del recupero della gara rinviata a causa del coronavirus

Intanto la Lega Calcio ha comunicato ufficialmente la data utile per il recupero della partita rinviata il 20 marzo 2021. La gara, valevole per la nona giornata del girone di ritorno della Serie A, si recupererà il 7 aprile alle 18.45 e andrà in onda su Dazn.