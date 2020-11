Conte: “Dispiace, avevamo la partita in mano. Questi ragazzi non si riposano, speriamo…”

Antonio Conte ha parlato al termine di Atalanta–Inter dopo il pareggio: “Lo valuto in maniera positiva. Abbiamo giocato contro una squadra che è ormai una certezza in campionato ma anche internazionale. Dispiace perché potevamo e avevamo la situazione in mano. La potevamo gestire un pelino meglio. Comunque la partita è stata fatta, i ragazzi hanno fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista. Non dimentichiamo che era la settima partita. Non dimentichiamo che siamo partiti con 6 positivi al virus, due infortunati a cui si è aggiunto Lukaku. Alcuni devono giocare tanto e allora un po’ di stanchezza la puoi pagare. Il problema è che questi ragazzi non hanno modo di riposarsi, adesso vanno in nazionale. Non solo partite ufficiali ma anche un’amichevole. Dico che è una stagione molto difficile per tutti. Questi ragazzi non riposano, dopo 5 giorni sono stati chiamati in nazionale. Bisognerà fare di necessità virtù e far fronte a infortuni perché ci saranno infortuni fisici. Cercheremo di gestire la situazione nel migliore dei modi”.

Nazionali? “Noi adesso all’ultima partita siamo riusciti a recuperare adesso quasi tutti. Vecino e Sensi non li conto neanche. Gli altri li avevamo recuperati tutti, anche Romelu. Adesso sicuramente c’è da sperare che non succeda niente. Sanchez l’anno scorso tornò infortunato. Ho fatto il ct e c’è questa situazione. Speriamo che tornino tutti quanti. Da qui fino a Natale ci aspettano dieci partite. Non saranno partite da passeggiate nel parco. Ci deve essere rammarico. Oggi giocare contro l’Atalanta non è semplice per nessuno. A Bergamo abbiamo sicuramente fatto una buona partita e giocato con gli stessi ritmi dell’Atalanta e anche superiori ad un certo punto. Dobbiamo recuperare sperando che dall’inizi della prossima serie siano tutti a disposizione così fai turnover eviti gli infortuni”.

(Inter TV)