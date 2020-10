Derby, l’Inter aspetta Bastoni. Eriksen out: Conte farà una richiesta precisa a Brozovic

In emergenza, con tante incognite, tra mille dubbi e parecchie preoccupazioni. Antonio Conte non sta certo preparando il derby contro il Milan di sabato nella situazione più agevole e serena possibile. La sua Inter, dopo il pareggio di Roma contro la Lazio, cerca il ritorno alla vittoria contro un avversario in forma e con tante defezioni.

In sei i positivi al Covid (Radu, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Young e Bastoni, che però in caso di tampone negativo giovedì potrebbe rientrare a disposizione), più Sensi squalificato e tanti giocatori che, impegnati con le rispettive nazionali, saranno di rientro solo poche ore prima della partita. Le scelte, per l’allenatore nerazzurro, saranno dunque pressoché obbligate. Scrive gazzetta.it:

“Bastoni nella migliore delle ipotesi il difensore potrebbe ricevere un tampone negativo (l’unico ormai necessario) già giovedì. Più probabile che al suo posto giochi comunque dal 1′ Kolarov, con D’Ambrosio e De Vrij a completare il terzetto davanti ad Handanovic. Intoccabile Hakimi a destra, a tutta fascia sulla sinistra toccherà a Perisic. A centrocampo, è difficile che Eriksen scalzi uno tra Brozovic, Barella e Vidal. Il croato in prima battuta dovrà “soffocare” Calhanoglu, mentre uno dei due compagni avrà la licenza di muoversi tra le linee. Davanti, sono intoccabili Lukaku e Lautaro. All’occorrenza, pronto Sanchez“.

