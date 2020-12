Inter-Bologna, Conte fa riposare Barella e Lautaro. E c’è speranza per il grande rientro

L’onda lunga del successo nerazzurro sul Borussia resta viva. Romelu Lukaku, grazie alla doppietta realizzata ai tedeschi è stato inserito tra i quattro candidati come “Player of the Week”, premio dedicato al miglior giocatore della settimana di Champions League. Con lui Giroud del Chelsea, Kahveci del Basaksehir e Berisha del Salisburgo.

L’attaccante belga, arrivato a quota 11 gol in 12 presenze stagionali, da quando è in nerazzurro ha segnato 45 gol in 63 partite. Numeri ancora più impressionanti considerando il solo anno solare 2020, nel quale ha realizzato 31 reti in 41 gare disputate nelle varie competizioni.

Gol pesanti, quasi sempre decisivi per portare a casa la vittoria, considerando che soltanto tre volte quando ha segnato l’Inter ha perso (contro Bologna, Siviglia e Milan).

In vista della sfida di sabato sera contro il Bologna dell’ex Mihajlovic (la gara sarà diretta da Valeri, al Var ci sarà Irrati), Conte potrebbe essere costretto a rinunciare sia a Barella che a Lautaro. Il centrocampista soffre per un affaticamento al polpaccio, mentre l’attaccante ha subito un colpo al piede. Al loro posto Vidal, che era squalificato in Champions, e Sanchez, ma a centrocampo potrebbe ritrovare una maglia da titolare anche Sensi, rientrato pienamente in gruppo dopo l’infortunio muscolare.