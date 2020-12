Conte: “Potevamo essere morti, siamo vivi. Bravi ragazzi, significa che ci sono…”

Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la vittoria contro il Gladbach: “Partita che sicuramente dovevamo assolutamente vincere per restare vivi contro una squadra forte. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, partita per me strameritata. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, non era semplice. Potevamo soffrire un po’ meno. Bravi ragazzi, queste sono partite che fanno crescere. adesso rimane l’ultima partita dove abbiamo solo la vittoria come risultato e sperare che l’altra partita non sia un pareggio”.

Un girone equilibrato: “Sono molto contento dello spirito con cui abbiamo affrontato questa gara, li abbiamo messi in grossa difficoltò. Quando facevamo le cose con qualità siamo stati molto bravi. Alla fine del primo tempo abbiamo sbagliato qualche passaggio in uscita e loro hanno preso un po’ di morale. Quel gol poteva ammazzare chiunque, ma i ragazzi sono stati bravi a entrare con il giusto piglio. Siamo vivi, potevamo essere morti dal punto di vista della CL e dell’Europa. Il Sassuolo non aveva subito neanche una sconfitta, oggi abbiamo fatto bene contro un Borussia che è la squadra più in forma del nostro girone. Venire qui e fare questo tipo di partita significa che ci sono dei valori morali, tecnici e che c’è organizzazione. Dobbiamo sapere che dobbiamo contare solo su noi stessi”.

(Inter TV)