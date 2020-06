Inter, per Conte tre nodi da sciogliere in vista della ripartenza

È la settimana della ripartenza. E si riprende dalla sfida contro il Napoli, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Conte e i suoi dovranno ribaltare la sconfitta subita a San Siro per 1-0. La squadra si è allenata alla Pinetina. Al centro sportivo di Appiano Gentile sono arrivati i dirigenti nerazzurri: Marotta, Ausilio e anche Zanetti. L’allenatore nerazzurro avrà tre nodi da sciogliere per questa ripartenza.

RETROGUARDIA – Innanzitutto dovrà scegliere gli uomini per la difesa. Non sono tutti al meglio i difensori. Qualche difficoltà in più per Godin e quindi tutti sono sull’attenti, compresi Ranocchia e D’Ambrosio che potrebbero tornare in campo dal primo minuto in Coppa Italia. Punto di riferimento sarà Skriniar, Bastoni si sta rimettendo in pari.

IN MEZZO – Il tecnico dovrà decidere anche tra Sensi ed Eriksen, entrambi stanno bene e a seconda dell’uomo che sceglierà come titolare si potrà giocare con il 3-5-2 o con il 3-4-1-2. Si lavora sui due sistemi di gioco. Sarà una prova impegnativa quella del San Paolo, che arriva dopo due mesi di pausa.

SOSTITUZIONI – Saranno un altro punto da tenere in considerazione. Alla ripresa saranno cinque gli uomini che potranno entrare nella panchina. Finora l’Inter ha fatto registrare un solo gol segnato da chi è entrato a gara in corso: quello di Bastoni. Conte deve quindi poter contare sull’apporto di tutti per tentare di recuperare i punti di distacco da Lazio e Juve. Con Eriksen e Sensi avrà sempre una doppia scelta quindi uno dei due sarà un apporto importante a partita iniziata. Sanchez, che Ausilio ha spronato confessando che il suo futuro potrebbe decidersi negli ultimi mesi, è chiamato a fare una mano a Lukaku e Lautaro, visti i tanti impegni ravvicinati tra coppa e campionato, da qui fino ad agosto.

