Conte: “Stagione fallimentare? Allora tutte hanno sempre fallito. Non voglio commentare…”

Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Stagione fallimentare? Parte proprio così… Penso che in tutte le competizioni vince una sola squadra. Se tutte le altre dovessero fallire una stagione perché non vincono sarebbe un disastro. Tutte le altre squadre, negli ultimi anni, hanno fallito praticamente ogni stagione. Penso che l’Inter anche stasera abbia dimostrato di aver accorciato molto le distanze con la Juventus sotto tutti i punti di vista. Questo ci deve dare fare e fede per lavorare e fare quello che stiamo facendo. Le altre considerazioni le lasciamo a voi”.

“L’Inter ha dimostrato di essere una squadra tosta”

“Quello che serve è lavorare negli anni cercare di migliorare anno per anno la squadra. Nel giro di un anno e mezzo si sono fatti passi importanti. Se andate a riguardare il gap che c’era a livello di punti con la Juventus era un gap importante. Nonostante le difficoltà il gap è diminuito e anche stasera lo abbiamo dimostrato. Lukaku e Lautaro hanno fatto la loro partita, hanno dato tutto per la squadra e per l’Inter. Lavorano e cercano di crescere. Lautaro non è un giocatore finito, non dimentichiamoci che è giovane e che ha grandi potenzialità. Lo stesso riguarda Lukaku. Anche lui deve cercare di migliorare e dare di più come fanno tutti quanti. Motivazioni? Siamo usciti dalla CL perché abbiamo perso due partite con il Real Madrid. Bastava un gol contro lo Shakhtar, non siamo stati bravi e precisi a fare gol. Noi affrontiamo le competizioni sempre per dare il massimo e per arrivare fino in fondo. Sempre con il massimo obiettivo. Poi la realtà è un’altra cosa. Adesso siamo usciti in semifinale in Coppa Italia contro la squadra che è stata la protagonista indiscussa negli ultimi nove anni. Ci concentriamo sul campionato sapendo che sarà dura. L’Inter ha dimostrato stasera che è una squadra tosta. Noi abbiamo appena iniziato, un anno e mezzo che sto lavorando. Penso che i passi in avanti si siano fatti, per i miracoli ci stiamo attrezzando. Post partita? Non ho voglia di commentare niente, penso che in tutte le cose ci voglia sempre educazione”, ha concluso mister Antonio Conte.