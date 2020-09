Inter, Conte vuole Kante ad ogni costo: già pronte 3 cessioni ma è la quarta la più pesante

L’obiettivo è uno solo: trovare i soldi per presentarsi dal Chelsea con un’offerta importante per portare all’Inter N’Golo Kante. Il centrocampista francese è il vero sogno di mercato di Antonio Conte, che spera di poter schierare insieme sia lui che Arturo Vidal.

Ma se per Vidal siamo ormai ai dettagli, per Kante la strada è tutta in salita. Solo tramite cessioni molto remunerative, si potrà sperare di centrare il colpaccio.

Le prime tre sono già stabilite: Joao Mario, Dalbert e Perisic. L’Inter spera di racimolare il più possibile dai tre esuberi ma le loro cessioni non basteranno per convincere il Chelsea.

Ecco perché, segnala la Gazzetta dello Sport, “tutti oggi sono sul mercato, nel senso che l’Inter è nella posizione di dover ascoltare qualsiasi offerta arriverà in viale della Liberazione”. Vale per Milan Skriniar e per Marcelo Brozovic ma vale anche per il botto del mercato di gennaio, quel Christian Eriksen non più considerato intoccabile a fronte di una ricca plusvalenza.