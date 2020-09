CdS – Inter, Eriksen è inquieto: dubbio sul futuro, c’è il prezzo. In Inghilterra alcuni club…

Nel suo futuro di Christian Eriksen potrebbe esserci già un addio all’Inter. Il Corriere dello Sport definisce ‘inquieto’ il danese dopo le parole rilasciate ieri a DR Sporten.

Con l’arrivo (sempre più probabile) di Vidal gli spazi per Eriksen possono ridursi ulteriormente. Restano, dunque, tanti punti interrogativi sul futuro del danese, che potrebbe già lasciare Milano. Per convincere l’Inter serviranno non meno di 50 milioni di euro ma in Inghilterra si stanno muovendo già alcuni intermediari, a caccia di qualche club che – spiega il quotidiano – potrebbe essere interessato.