Conte-Zhang, incontro anticipato? Nuova data. “Inter, Antonio chiede questo”

Il punto sul futuro del tecnico, che presto incontrerà il presidente: le garanzie devono essere complessive, a 360 gradi

Quale futuro per Antonio Conte? E' questa la domanda che tutto l'ambiente Inter si pone, alla luce dei problemi che il club sta affrontando a livello economico-finanziario. La Gazzetta dello Sport dipinge lo scenario legato a cosa ne sarà del tecnico, spiegando qual è la sua esigenza per restare al timone della Beneamata: "Il dubbio lecito, può scioglierlo solo Steven Zhang. In settimana chiuderà l’operazione finanziamento e solo dopo si metterà il tavolino con l’allenatore per stabilire il futuro. Conte ha bisogno di garanzie tecniche: smontare il giocattolo, andando oltre la sostituzione di un pezzo, sarebbe deleterio. Ma le garanzie devono essere complessive, a 360°: Conte non ha voglia di ripartire la prossima stagione con l’handicap di problemi extra campo da gestire. Gli basta fare l’allenatore, non l’allenatore e mille altre cose. È possibile che l’incontro con il presidente avvenga anche prima della partita con l’Udinese".