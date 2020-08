Sky – Inter-Conte, sul tavolo due grandi argomenti. Zhang proverà a mediare, ma…

Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte al termine della finale persa contro il Siviglia, lasciano molti dubbi sulla continuità dell’allenatore sulla panchina dell’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, martedì ci sarà l’incontro tra il tecnico leccese e Steven Zhang. Sul tavolo ci saranno due grandi argomenti: da una parte il mercato con Conte che chiede rinforzi importanti. Mentre la società, come tutte le altre, sta vivendo un momento economico in cui bisogna fare attenzione alle spese.

L’altro tema, ancora più complicato, sono i cambiamenti che Conte vorrebbe apportare in società con l’allenatore che vorrebbe tutti allineati con la sua visione. Da quel punto di vista è più complicato perché i dirigenti in ballo sono dirigenti che hanno condotto la squadra in questo percorso di crescita e sono dirigenti scelti o confermati da Steven Zhang.

Lo scenario più verosimile è che sia complicato per Zhang trovare un modo per lasciare le cose come sono in questo momento, complicato fare la mezza rivoluzione che servirebbe per andare avanti con Conte sereno. Più facile che l’allenatore possa fare un passo indietro. la palla rimane a Zhang, lo scenario rimane delineato anche se non scritto, il presidente nerazzurro proverà a fare una mediazione, difficile che ci riesca. L’Inter non ha mai preso in considerazione l’idea di esonerare Conte.

