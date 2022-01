Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: c’è Radu in porta. Correa-Lautaro in avanti

Questi i ventidue che scenderanno in campo al Meazza per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Marco Astori

Inizia ufficialmente questa sera la Coppa Italia per l'Inter. Il club nerazzurro ospita infatti al Meazza il sorprendente Empoli di Aurelio Andreazzoli, autore di un campionato fin qui davvero eccellente. Visti i tanti impegni ravvicinati, Simone Inzaghi opta per un ampissimo turnover: c'è l'esordio di Andrei Radu in porta, mentre in difesa e a centrocampo il tecnico punta su due trii inediti: D'Ambrosio, Ranocchia e Dimarco dietro e Gagliardini, Vidal e Vecino in mezzo. In avanti coppia tutta argentina formata da Lautaro Martinez e Correa.

Queste le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): 97 Radu; 33 D'Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 8 Vecino, 36 Darmian; 10 Lautaro, 19 Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 7 Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): 22 Furlan; 20 Fiamozzi, 42 Viti, 6 Romagnoli, 3 Marchizza; 23 Asllani, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 27 Zurkowski; 99 Pinamonti, 9 Cutrone.

A disposizione: 1 Ujkani, 13 Vicario, 8 Henderson, 10 Bajrami, 16 Fazzini, 21 Damiani, 26 Tonelli, 28 Ricci, 30 Stojanovic, 31 Rizza, 34 Ismajli, 36 Pezzola.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Arbitro: Sacchi.

Assistenti: Bottegoni, Margani.

Quarto Uomo: Colombo.

VAR: Giua.

Assistente VAR: Vivenzi.