COPPA ITALIA – Inter-Empoli, ecco dove vedere la partita in Tv

La sfida è in programma questa sera alle 21:00 a San Siro

Dopo il successo in Supercoppa e il pareggio a reti inviolate contro l'Atalanta, l'Inter si prepara per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mercoledì 19 gennaio alle 21:00 a San Siro i nerazzurri affronteranno l'Empoli di Andreazzoli.

Inter-Empoli, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà il 19 gennaio 2022 alle 21:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: la partita sarà visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.