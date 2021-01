Inter, l’offerta di Bc Partners arriverà presto. “Cordata vip? Suning non la calcola perché…”

“Di certo, al di là dell’aspetto economico, il colosso di Nanchino intende lasciare l’Inter in mani solide sia per una forma di rispetto per il blasone della società sia per essere ricordato in un certo modo. La prospettiva dell’azionariato popolare, che da anni ciclicamente torna fuori, al momento non la considera. L’interlocutore adesso è BC Partners . E per capire se sarà anche il nuovo proprietari nerazzurro, non sarà necessario attendere troppo”, sottolinea il Corriere dello Sport.