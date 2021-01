Bc Partners vuole l’Inter a tutti i costi: “Nerazzurri grande affare. Infatti filtra che…”

“BC Partners in questo momento è un passo avanti rispetto agli altri soggetti interessanti (fondi americani, svedesi, qatarioti…) perché sta portando avanti la due diligence in esclusiva e, da quanto filtra da ambienti finanziari, avrebbe la convinzione di poter chiudere a una cifra che permetterebbe in futuro di ottenere ricavi dalla cessione del club”, sottolinea il Corriere dello Sport.

Entro la fine della stagione, l’Inter potrebbe davvero avere un nuovo assetto societario. La trattativa procede spedita.