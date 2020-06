Porto, Corona può partire: 17 assist fanno gola all’Inter. Ecco cifre e concorrenza…

C’è anche l’Inter tra i club interessati a Jesus Corona. L’esterno messicano del Porto, alla quinta stagione in Portogallo, sta confermando una volta di più il suo valore (già 4 gol e ben 17 assist in 44 presenze fin qui), e diverse società sono pronte a muoversi.

Secondo quanto riporta il quotidiano lusitano A Bola, la clausola del giocatore è scesa da 50 milioni di euro a 30. Questo, insieme alla sua grande duttilità, lo rendono un elemento decisamente appetibile per la dirigenza nerazzurra, a caccia di esterni di valore per il 3-5-2 di Antonio Conte. Per Corona, sotto contratto con i Dragoes fino al 30 giugno 2022, è forte la concorrenza di diverse formazioni di Premier League: oltre all’Inter, su di lui ci sarebbero Chelsea, Wolverhampton ed Everton.