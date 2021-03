Inter, con tamponi negativi quattro Nazionali chiederanno i giocatori all’ATS

Sono attesi i risultati dei test per il coronavirus domani e dal risultato dipende anche la possibilità che i giocatori nerazzurri possano lasciare l'Italia

Domani è atteso l'esito dei tamponi. Se saranno tutti negativi come si spera, quattro Nazioni Belgio (Lukaku), Danimarca ( Eriksen ), Croazia (Brozovic-Perisic) e Slovacchia (Skriniar) faranno richiesta all'ATS per avere questi giocatori nel loro Paese. L'isolamento fiduciario casa-campo potrebbero farlo, nell'interpretazione delle Nazionali, anche se si trovano nella loro patria, essendo cittadini stranieri. Potrebbero ovviamente raggiungere i rispettavi Paesi solo con voli privati.

"Sicuramente possono fare l'isolamento fiduciario ma non possono né viaggiare e né giocare. Perché se dovessero fare delle trasferte con la loro Nazionale violerebbero la legge. Questa è l'interpretazione dell'Inter che sembra plausibile. Chiaro che le Federazioni chiedano i calciatori per giocare le partite in programma. Anche i giocatori devono quindi stare attenti a quanto rispondono alle Nazionali: non è una questione semplice da risolvere. I giocatori nerazzurri se eventualmente giocassero potrebbero anche incorrere in eventuali sanzioni, hanno spiegato a Skysport.