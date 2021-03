In Danimarca sperano su Eriksen: “Con altri test negativi giocherebbe due gare”

I connazionali del centrocampista nerazzurro sperano che l'ATS di Milano liberi il giocatore con altri test negativi ma con le varianti sembra un grosso rischio

Eva A. Provenzano

In Danimarca stanno tenendo sotto controllo la situazione di Eriksen. Convocato per la pausa dal suo CT, il giocatore nerazzurro è in isolamento a casa almeno fino a lunedì per decisione dell'ATS di Milano. L'azienda Tutela della Salute ha disposto stop ad allenamenti e ha rinviato la partita con il Sassuolo di stasera. Verranno effettuati altri test e se a partire da lunedì non ci saranno più tamponi positivi potrebbero riprendere gli allenamenti di Conte.

Nel paese del giocatore nerazzurro guardano con fiducia a queste notizie. Sperano che il giocatore nerazzurro resti negativo come tutti gli altri suoi compagni e pensano che se si verificherà questa condizione l'ATS darà il via libera alle partenze dei Nazionali convocati.

Scrivono: "Sicuramente Chris non ci sarà per la gara del giovedì contro Israele, è la prima partita che si giocherà in questi giorni, valevole per la qualificazione ai Mondiali del Qatar del 2022. Ma crescono le speranze, con altri tamponi negativi, che gli sia dato il via libera per raggiungere la Nazionale per le altre due partite, quella contro la Moldavia e l'Austria del 28 e del 31 marzo".

Di sicuro serviranno alti test positivi, l'ATS non può rischiare nulla se si considera che si è parlato di varianti del virus e di giorni di incubazione più lunghi rispetto a quanto accadeva con il ceppo originario del covid19. Deciderà l'ATS anche sui Nazionali. La cautela non è mai troppa. Un eventuale caso che si rivelasse dopo diversi giorni e con i giocatori dell'Inter già nel ritiro delle loro Nazionali porterebbe ad una quarantena lontano da Milano. Come successo con Skriniar, ad ottobre, per esempio. E metterebbe a rischio anche gli altri giocatori delle Nazionali.

(Fonte: ekstrabladet.dk)