Coronavirus, Lombardia chiusa. Ma la Serie A va avanti e gioca a porte chiuse: ecco perché

E’ stata riportata poco fa la notizia dell’ormai imminente decreto che emanerà il Governo. Questo chiuderà la Lombardia a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. L’ingresso nella regione e in alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sarà infatti consentito solo per motivi «gravi e indifferibili». In molti si sono chiesti se il campionato italiano dovesse fermarsi a causa del decreto. Questo quanto scritto al suo interno: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Ma resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Quindi lo svolgimento del campionato di calcio di Serie A è confermato nei termini decisi nei giorni scorsi. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”. Le altre province coinvolte sono: Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti.