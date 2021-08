SM – Correa no all’Everton, vuole solo l’Inter: accordo a 4 milioni. Insigne piano B

L'argentino ha fatto sapere di voler vestire la maglia dell'Inter, ora il club nerazzurro dovrà trovare un accordo con la Lazio

Thuram era la prima scelta per l'attacco di Inzaghi, ma l'infortunio lo allontana. L'Inter ha stanziato 30 milioni per la punta, è questa l'offerta per Correa e non può spingersi oltre ( prestito 5 milioni e obbligo a 25). Continua il muro della Lazio, anche se ci sono segnali di distensione. Il giocatore ha fatto sapere in serata di non essere interessato all'Everton, nonostante l'offerta per il suo ingaggio sia più alta. All'Inter salario pronto da 4 milioni, all'Everton ne prenderebbe uno in più.