Inter, Correa sempre più vicino: con Lotito ballano 5 milioni. Inzaghi lo vuole a Verona

L'Inter va con decisione sull'attaccante argentino, c'è da trovare l'intesa con la Lazio che ha abbassato le pretese

Continua l'inseguimento dell'Inter a un attaccante. Il francese Thuram dovrà rimanere ai box per più di un mese, per questo il club nerazzurro ha virato con decisione su Correa, pupillo di mister Inzaghi. La trattativa con la Lazio prosegue, ma sembra essere arrivata alla battute finali.

"Va registrato un avvicinamento sensibile delle posizioni dei due club. L'opera dell'agente Alessandro Lucci ha fissato la richiesta della Lazio a quota 35 milioni, 5 in meno rispetto ai 40 inizialmente paventati da Lotito. L'Inter è decisa a non superare quota 30 milioni, con formula che probabilmente sarà fissata in prestito con obbligo di riscatto. Per l'intesa serve ancora qualche ora e l'inserimento di qualche bonus, è qui che Inter e Lazio dovranno trovarsi per chiudere l'affare", spiega La Gazzetta dello Sport.