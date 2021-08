Sky – Correa, tutto fatto con l’Inter. Decisivo Inzaghi, Lotito sta per dare l’ok

Si è sbloccato l'affare con la Lazio, l'attaccante argentino firmerà con l'Inter e domani dovrebbe essere già a Milano

Secondo Sky Sport, già domani Correa potrebbe essere a Milano, visto che ormai è vicinissimo. Trattativa sbloccata nel tardo pomeriggio, ha inciso tantissimo Simone Inzaghi che ha dovuto dare ok tra lui e Belotti e ha scelto Correa. Inter ha offerto 30 milioni più 1 di bonus per la Champions, l'obbligo scatterà al primo punto del nuovo anno. Lotito sta per dare l'ok in questi minuti e poi il giocatore volerà a Milano. Belotti era una soluzione parallela, non arriverà anche lui.