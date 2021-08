Correa archivia l’era Lukaku. Il Tucu esalta la nuova Inter, ancora da scudetto

L'arrivo dell'argentino, voluto fortemente da Inzaghi, è subito scoppiettante e fa esaltare i tifosi dell'Inter

"L’avesse potuto scrivere lui il romanzo della sua prima in nerazzurro, forse non sarebbe venuto così straordinariamente emozionante. Due gol, due prodezze figlie di un repertorio vastissimo che troppo spesso è stato messo in discussione per via delle troppe pause dentro una stessa partita e di una mancanza di cinismo sotto porta. Ma la storia è fatta di prime volte e di episodi, e tutto quello che ha fatto vedere ieri sera al Bentegodi Joaquin Correa è servito per mandare un messaggio fortissimo a tutto il popolo nerazzurro ancora smarrito per l’addio inaspettato dell’ultimo capopopolo. C’è vita anche senza Lukaku e questa nuova Inter ha tutto per continuare a divertire e divertirsi, coltivando il sogno di bissare lo scudetto dello scorso anno", sottolinea La Gazzetta dello Sport.