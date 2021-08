Correa: “Un’emozione mai vissuta. Sognavo l’Inter fin da piccolo, possiamo fare bene”

L'Inter trova altri tre punti in casa del Verona, dopo quelli conquistati contro il Genoa. Al termine della gara ha parlato uno dei protagonisti

"Una bellissima giornata, sognavo di essere qua da piccolo. Prima volta questa maglia, abbiamo vinto e ho fatto gol. Subito due gol così, un'emozione mai vissuta. Ringrazio i compagni che mi hanno fatto sentire qui da tempo, il club e la dirigenza. Da piccolo vedevo tanti argentini giocare qua, l'ho sfiorata da piccolo a 16 anni, ora sono tornato con tanta voglia. Verona squadra dura, hanno dei buoni giocatori, farà bene in Serie A. L'Inter può andare lontano, giocatori di grande qualità, concentrati sull'obiettivo. In alcune stagioni non ho fatto tanti gol, bisogna cercare di fare bene, a volte non faccio gol ma faccio altro. Dedica alla famiglia, ad Ale Lucci e a tutti quanti".