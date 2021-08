Inter, Correa o Insigne? Ecco cosa cambia per Inzaghi. E Lautaro…

Dopo l'arrivo di Dzeko, Inter a caccia di un'altra punta per completare il reparto d'attacco. Il Tucu e l'azzurro nel mirino

L'arrivo di Edin Dzeko è solo la prima tessera di un mosaico ancora incompleto. È evidente che in questa Inter manchi ancora un attaccante e in corsa ci sono sempre tre nomi: Duvan Zapata, Joaquin Correa e Lorenzo Insigne. La Gazzetta dello Sport analizza in particolare come cambierebbe l'Inter se dovesse arrivare uno tra Correa e Insigne. "I due rispondono a identikit differenti, che avrebbero un diverso impatto nei meccanismi di Inzaghi. Correa ha senz’altro dalla sua l’età, di tre anni inferiore rispetto all’azzurro. Ma il Tucu è soprattutto un vecchio pupillo dell’attuale tecnico nerazzurro".