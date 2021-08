CorSera – Insigne, Inter non smentisce. Ma Marotta bluffa: la mossa serve per…

L'attaccante della Lazio è il vero obiettivo di mercato dell'Inter che deve convincere Lotito alla cessione

Lorenzo Insigne e il Napoli non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto che scadrà al termine di questa stagione. Nella giornata di ieri è emerso un sondaggio per l'attaccante da parte dell'Inter, ma potrebbe essere una mossa della dirigenza nerazzurra per poi puntare su un altro giocatore.

"L’Inter può farci un pensiero per Insigne, ma le attenzioni del club sono tutte concentrate su Correa, su precisa indicazione di Simone Inzaghi. Ed è vero che con Lotito non è mai facile trattare, la richiesta per l’esterno argentino è di 35 milioni, ma l’a.d. Marotta è deciso ad accontentare l’allenatore. Insigne potrebbe rappresentare per l’Inter una alternativa low cost, ma il prezzo fissato da De Laurentiis non contempla sconti né contropartite tecniche. L’interesse per il giocatore, in ogni caso non smentito, appare più come una manovra per mettere fretta alla Lazio. L’entourage di Insigne a questo punto è in contatto con altri club (al momento il Psv e una squadra inglese) per il trasferimento del giocatore", rivela il Corriere della Sera.