Correa, col Verona per prendersi l’Inter. “Con Inzaghi si è messo in testa…”

Ora o mai più. Dopo una stagione fatta di pochissime luci e tante ombre, Joaquin Correa è all'ultima occasione per dare una svolta alla prima stagione all'Inter e rendersi finalmente decisivo nella lotta scudetto. Con la squalifica di Lautaro, infatti, è l'argentino il favorito su Sanchez per prendere il posto del Toro. Scrive il Corriere dello Sport:

"Quell’esordio, proprio a Verona, è stato un flash. Una doppietta decisiva appena sbarcato a Milano. Era fine agosto e un exploit del genere aveva immediatamente creato aspettative di un certo tipo. Invece, alla riprova del campo, la stagione di Correa è stata finora caratterizzata soprattutto da infortuni (...). E l’occasione è nuovamente una sfida con il Verona. Lautaro, infatti, come previsto è stato squalificato. Ebbene, proprio il “Tucu” è il favorito per sostituirlo (...). Chissà che proprio Correa non si trasformi nel fattore scudetto. Il primo ad augurarselo è proprio Inzaghi. Insieme, alla Lazio, hanno accarezzato lo scudetto 2019/20. Adesso, sempre insieme, ma all'Inter, si sono messi in testa di prenderselo".