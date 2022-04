Inter, scatto decisivo per Bremer: “Affare avviato, al Toro 15mln e contropartita già decisa”

L'Inter mette le mani su Gleison Bremer. E' il centrale brasiliano del Torino uno dei probabili arrivi dell'estate di mercato nerazzurra

"In queste ore, però, il balzo in avanti lo ha fatto l’Inter. Un bel salto, a dire il vero. Importante e probabilmente decisivo. Marotta (...) si è giocato il jolly che potrebbe portare a suo favore l’operazione proponendo, come contropartita tecnica, Dimarco, già pupillo di Juric a Verona, terzino sinistro di grande propulsione e munito di un piede mancino che al Toro manca (...). Il giocatore accetterebbe il trasferimento al Toro. Marotta lo ha proposto proprio ai granata in cambio di Bremer oltre ad un bel gruzzolo di milioni quantificabili almeno in quindici. Sì, l’Inter è in forte vantaggio e al momento Bremer".