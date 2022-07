Gds – Inter prova a far spazio a Dybala. Correa, spunta il Leeds ma…

In casa Inter si continua a ragionare su Dybala. L'argentino è sempre nei pensieri di Marotta che, però, prima deve cedere uno tra Dzeko e Correa per far spazio all'argentino. Non facile sia per la volontà di rimanere dei due giocatori, sia per le poche offerte finora ricevute.

"In viale della Liberazione c’è la certezza che il Tucu sia più appetibile di Dzeko sotto una serie di punti di vista. Prima di tutto per l’ingaggio, di 1,5 milioni inferiore, quindi per l’età (nove anni in meno). Il problema, al di là delle considerazioni tecniche, è solo la valutazione minima dettata dai 31 milioni spesi per strapparlo alla Lazio: per evitare di realizzare una minusvalenza, i nerazzurri dovrebbe cedere Correa per una cifra non inferiore ai 22,5 milioni. Resta il fatto che Siviglia e Marsiglia hanno sondato il terreno con gli agenti del giocatore, con i francesi molto interessati fino a quando non hanno salutato il tecnico Sampaoli. In Spagna circolano voci che tirano in ballo anche il Valencia di Gattuso e il Betis. In Premier, invece, si parla di un interesse del West Ham e soprattutto del Leeds, che dovrà investire i milioni ricavati dalla cessione di Raphinha al Barça. Stando a quanto si vocifera nei pressi di Elland Road, il Tucu sarebbe tra i primi nella lista dei possibili eredi del brasiliano", aggiunge il portale sportivo.