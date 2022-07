Gds – Dzeko, approccio deciso della Juve: subito rifiutato. Altre 5 lo vogliono ma…

Edin Dzeko sta vivendo un'estate particolare, tra le voci di mercato e la possibilità finalmente di non essere spremuto come l'anno scorso

"L’attaccante di Sarajevo non ha ricevuto offerte al di là del (deciso) approccio della Juventus subito respinto e, inoltre, ha detto a chiare lettere a tecnico e dirigenti di voler restare a Milano. Al di là delle intenzioni del bosniaco, che potrebbero anche mutare in presenza di proposte allettanti, ogni ipotesi si scontra con l’elevato ingaggio (5 milioni netti) e i 36 anni esibiti dalla carta d’identità. Quello del bosniaco è un profilo che farebbe gola (e tanta anche) al Monza di Galliani e Berlusconi, ma probabilmente anche al Napoli di Spalletti nelle vesti di vice-Osimhen. Ma è più facile che per Dzeko arrivino offerte da Inghilterra e Germania".