Inter, i gol di Correa per la volata scudetto. Inzaghi lo aspetta, derby nel mirino

L'Inter attende il rientro del Tucu Correa . Infortunatosi in Coppa Italia contro l'Empoli, l'argentino è sulla via del recupero e presto sarà di nuovo a disposizione di Inzaghi, così come Vecino e Gosens.

"Anche questa mattina l'argentino si è allenato a parte ma, tra il derby di Coppa Italia e la partita di campionato contro la Salernitana, anche lui dovrebbe tornare con i compagni. Le buone notizie continuano ad arrivare da Gosens e Vecino, che si allenano con il resto dei compagni: se non si può mettere una mano sul fuoco per avere il tedesco disponibile venerdì con il Genoa, la scadenza del derby è il vero obiettivo. Giovedì la squadra si allenerà dopo la conferenza stampa di Inzaghi e poi partirà per la Liguria", riporta Gazzetta.it.

"Correa in questa stagione ha già saltato 13 impegni per problemi fisici, considerando tutte le competizioni. Attualmente sta ancora recuperando dell'infortunio che lo scorso 19 gennaio lo ha obbligato ha lasciare il posto ad Alexis Sanchez dopo soltanto 5 minuti di gioco di Inter-Empoli, in Coppa Italia. Considerando che è vicino al rientro in gruppo ma per ora è ancora impegnato in sedute a parte, è verosimile che il pupillo di Inzaghi torni a disposizione dell'allenatore una quarantina di giorni dopo il crac: tradotto, tra l'andata del derby di Coppa Italia (martedì) e il match con la Salernitana (venerdì). "El Tucu" ha girato a una rete ogni 137 minuti in campionato: servono anche i suoi gol per la corsa verso lo scudetto", aggiunge il portale del quotidiano.