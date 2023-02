Correa non trova pace e ora l’Inter è a rischio. Fiducia Inzaghi, ultime speranze in primavera

Prima del derby è arrivato un altro infortunio muscolare per l'argentino che lo terrà fuori dal campo per circa un mese

Andrea Della Sala

Stagione complicata per Joaquin Correa. L'attaccante dell'Inter non trova pace e prima del derby è arrivato un altro infortunio muscolare che lo terrà fuori dal campo per circa un mese.

"Con una semplice proiezione temporale si nota come il rientro potrebbe cadere a inizio marzo, una settimana prima della trasferta degli ottavi di finale di Champions League in casa del Porto. Dopo la sfida europea ci sarebbe il derby d'Italia contro la Juventus e poi la pausa dedicata alle nazionali. Insomma, il rischio è che il Tucu torni per gli ultimi due mesi di stagione. Anzi, la pausa potrebbe suggerire cautela nel caso in cui il problema non fosse pienamente risolto. A un anno e mezzo dal suo arrivo a Milano dalla Lazio si moltiplicano le voci di un suo addio, principalmente perché l'argentino non è mai riuscito a mostrare le qualità che Simone Inzaghi aveva toccato con mano a Roma", si legge su Gazzetta.it.

"L'allenatore ha spinto notevolmente per portarlo con sé all'Inter. I progressi in allenamento non si sono però visti sul campo se non saltuariamente e con il passare del tempo ha perso prima la titolarità e poi anche la fiducia di parte del tifo nerazzurro. Se però nemmeno con Romelu Lukaku ai box il Tucu è riuscito a sgomitare, figuriamoci con un mese di infortunio muscolare alle spalle e tre attaccanti in forma e rodati.

A marzo la stagione sarà alle battute decisive tra Champions League e semifinali di Coppa Italia e Joaquin si troverà in ritardo di condizione a competere con tre leoni dell'area. Ovviamente non tutto è perduto, ma nella testa di Correa c'è la consapevole urgenza di dover dare il tutto per tutto tra aprile e maggio. Le ultime speranze di permanenza sono proprio nella primavera nerazzurra, per dare fine a una maledizione che dura ormai da troppi mesi. E potrebbe non bastare", aggiunge il portale sportivo.