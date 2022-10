Correa, tocca a te: con il Barcellona per la svolta. E per dare ragione a Inzaghi

L'attaccante argentino dell'Inter, protagonista di un inizio di stagione deludente, sarà titolare domani sera

L'inizio di stagione dell'Inter è stato decisamente negativo: 4 sconfitte in 8 partite di campionato, 5 in 10 gare ufficiali contando anche la Champions League, e una serie di prestazioni deludenti. Tra i principali bersagli della critica c'è Joaquin Correa: l'attaccante argentino non sta dando il contributo sperato, in particolar modo ora che servirebbe dare risposte visto l'infortunio di Lukaku. Anche contro la Roma il suo ingresso in campo è stato impalpabile, e la pazienza dei tifosi nerazzurri si è ormai esaurita. L'ennesima occasione del riscatto potrebbe arrivare già domani: contro il Barcellona il Tucu sarà titolare. E mai come questa volta c'è bisogno di lui.

L'Inter lo aspetta ancora

L'esperienza all'Inter di Correa è stata fin qui ampiamente deludente: arrivato a Milano la scorsa estate, l'argentino si è distinto più per gli infortuni e per le prestazioni scialbe che per i gol e le giocate illuminanti. L'ex Lazio ha segnato 8 reti in 46 presenze, ma le pause e la discontinuità che hanno caratterizzato la prima stagione interista e l'inizio della seconda pesano molto di più. Correa non è e non è mai stato un bomber, ma è evidente che i numeri lo inchiodano alle sue responsabilità: c'è bisogno di segnali importanti, che giustifichino l'investimento fatto dalla dirigenza un anno fa. Lo deve all'Inter, ai suoi tifosi, ma anche a se stesso: al Mondiale manca sempre meno. E con un rendimento del genere il rischio di perdere il pass per il Qatar è concreto.

Lo deve a Inzaghi

Infine, chi si aspetta una svolta da Correa è soprattutto Simone Inzaghi: l'allenatore nerazzurro, grande estimatore del Tucu, ha bisogno di puntellare la sua panchina, e per farlo serve tornare quanto prima alla vittoria. L'ex tecnico della Lazio gli darà ancora fiducia, nella speranza che possa aiutarlo nel tentativo di risalire la china. Ma anche per dimostrare che la decisione di caldeggiare il suo arrivo un anno fa, e di opporsi alla prospettiva di una sua cessione pochi mesi fa facendo così saltare l'ingaggio di Dybala, non è stata fallimentare.