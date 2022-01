Inter, vertice Inzaghi-dirigenza: si aspetterà Correa, scartate altre ipotesi

I nerazzurri hanno deciso di non intervenire sul mercato per cercare un'altra punta, nonostante l'infortunio dell'argentino

Fabio Alampi

L'infortunio di Correa non cambia i piani di mercato dell'Inter: i nerazzurri, al termine di un vertice tra Inzaghi e la dirigenza, hanno deciso di non intervenire sul mercato. Secondo Tuttosport la scelta è quella di aspettare il recupero dell'argentino: "L'Inter ha deciso di aspettare Correa. Dopo la chiacchierata fatta a caldo negli spogliatoi mercoledì notte a San Siro, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi si sono ritrovati ieri alla Pinetina per fare nuovamente il punto della situazione. L'idea emersa è quella di non comprare altri attaccanti, mentre Stefano Sensi resterà alla base almeno fino all'inizio della prossima settimana".

Correa, i tempi di recupero

"Oggi intanto Correa sarà all'Humanitas per sottoporsi a tutti gli esami strumentali atti a verificare l'entità dell'infortunio patito nella gara di mercoledì contro l'Empoli ai flessori della coscia sinistra, il secondo allo stesso muscolo dopo quello patito all'Olimpico con la Roma (4 dicembre). [...] Le lacrime dell'attaccante, sul momento, avevano fatto pensare al peggio, ma indicavano piuttosto frustrazione per l'ennesimo episodio sfortunato nella sua prima stagione all'Inter. [...] A rasserenare l'animo del dottor Volpi, il fatto che il Tucu abbia lasciato il campo sulle sue gambe e, pur zoppicando, sia andato a casa senza l'ausilio di stampelle. La sensazione è che si tratti di uno stiramento, con un mese di stop ai box. In questo caso, l'argentino dovrebbe saltare cinque-sei partite".

Niente interventi sul mercato

"Un problema per Inzaghi che - perso pure Satriano andato in prestito al Brest - si ritroverà con soltanto tre attaccanti di ruolo, ovvero Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, il più in forma della compagnia. Tuttavia la situazione non è stata giudicata grave a tal punto di dover intervenire sul mercato, anche se c'erano un paio di ipotesi (il ritorno alla base di Salcedo e, soprattutto, l'occasione di prendere Caicedo ) che potevano essere interessanti".