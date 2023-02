Corsa Champions, in 5 per 3 posti: Inter, vantaggio da non sprecare fra stop e regali

I nerazzurri hanno perso un'occasione per allungare sulle terze in classifica: tutto aperto per le prime 4 posizioni

Fabio Alampi

5 squadre per 3 posti: la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più incerta. Tolto il Napoli che, scongiuri a parte, si appresta a conquistare il suo terzo scudetto, per le altre 3 posizioni utili la lotta si fa serrata: Inter, Atalanta, Roma, Milan e Lazio, tutte racchiuse in soli 5 punti. E ognuna di loro si ritrova oggi a fare mea culpa per le tante, troppe occasioni sprecate fin qui per allungare in classifica: ultimi, in ordine cronologico, i nerazzurri di Inzaghi, fermati sullo 0-0 dalla Sampdoria.

Corsa al rallentatore — 5 squadre per 3 posti, dicevamo. Ma a determinare chi riuscirà a piazzarsi tra le prime 4 potrebbero non essere gli scontri diretti, come si potrebbe pensare: dall'Inter seconda a quota 44 punti alla Lazio sesta con 39, infatti, tutte le contendenti sono incappate in giornate storte, anche contro avversari sulla carta abbordabili, non riuscendo ad avere quella continuità necessaria per garantirsi un po' di tranquillità. La media punti parla chiaro: nerazzurri a parte, meno di 2 a partita. Di certo non un ritmo infernale da sostenere. Per questo il pareggio ottenuto ieri da Lautaro e compagni a Marassi aumenta ancora di più i rimpianti: non in ottica scudetto, ma in chiave qualificazione Champions.

Incognita Juventus — Senza dimenticare che la corsa a un piazzamento Champions ha perso per questioni extra campo un'altra contendente: la Juventus. I bianconeri, al netto della penalizzazione di 15 punti ricevuta, sarebbero appaiati all'Inter al secondo posto a quota 44. Un "regalo" della magistratura alle altre 5 squadre in lizza per un posto tra le prime 4, che toglie di mezzo una pericolosa contendente. Sempre ammesso che la giustizia sportiva non decida di rivedere il tutto al termine della stagione...