Ts – Onana sogna l’esordio ma Handanovic resta favorito. Se l’Inter non avesse…

Dopo la sconfitta con la Lazio, in casa Inter c'è voglia di ripartire. A spingere i giocatori di Simone Inzaghi contro la Cremonese ci saranno circa 70 mila tifosi in un San Siro ancora una volta gremito. In porta dovrebbe esserci ancora una volta Handanovic. "Onana sogna stasera l’esordio in serie A, anche se il favorito resta Handanovic. Il camerunese sarebbe probabilmente partito titolare se l’Inter non avesse perso contro la Lazio, ma dato il momento particolare, Inzaghi dovrebbe puntare sul suo capitano", sottolinea Tuttosport.