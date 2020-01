CorSera – Inter, subito Young e Giroud: ecco tempi e costi. Eriksen e non solo: le novità

L’Inter stringe i tempi. La coperta, in casa nerazzurra, è palesemente corta in alcuni reparti. E per questo la società sta accelerando sui rinforzi richiesti da Antonio Conte. In particolare, sono due gli arrivi imminenti, almeno stando a quanto scrive il Corriere della Sera.

Young e Giroud

Il primo sarà l’esterno del Manchester United, Ashley Young. Per il 34 enne i nerazzurri verseranno un indennizzo minimo (2 milioni) ai Red Devils. Per rinforzare il reparto d’attacco Conte riabbraccerà Olivier Giroud. La 32enne punta francese, in scadenza a giugno con il Chelsea, non dovrebbe costare più di 4 milioni. Molto più complessa è la situazione per regalare un centrocampista a Conte che ne ha una disperata urgenza.

Eriksen caldissimo