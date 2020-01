Scambio Politano-Kessie, la trattativa è già avviata. GdS: “Ok di Conte, Inter e Milan…”

L’Inter non è distante dal chiudere per Olivier Giroud dal Chelsea ma la società nerazzurra è pronta ad accelerare qualora dovesse partire Matteo Politano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, “la pratica-Giroud è legata al felice esito della trattativa avviata con il Milan per lo scambio tra Politano (appunto) e Franck Kessie. In casa rossonera sono in corso valutazioni di natura finanziaria, considerando che il Sassuolo chiede 20 milioni per Duncan, possibile sostituto del centrocampista arrivato dall’Atalanta e per il quale Conte ha già dato il suo assenso. Anche in questo caso la dirigenza interista ha appuntamento con i colleghi rossoneri nel corso di questa settimana. Le parti hanno preso tempo anche per soppesare bene i pro e i contro dell’operazione”.

NAPOLI-POLITANO E LLORENTE-INTER – La Rosea poi sottolinea come Politano resti un obiettivo di mercato di gennaio anche per il Napoli, a maggior ragione se uno tra Callejon e Mertens dovesse partire. Potrebbe quindi profilarsi uno scambio di prestiti tra Politano e Llorente, altro attaccante gradito a Conte.