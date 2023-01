Cremonese-Inter, probabile formazione: chance per Gosens? Torna Dumfries

Dopo la brutta prova contro l'Empoli, l'Inter è in cerca di riscatto. I nerazzurri, invischiati nella corsa per un posto in Champions, hanno l'obbligo dei tre punti contro la Cremonese. Handanovic è in corsa per una convocazione, ma Inzaghi deve fare a meno degli squalificati Skriniar e Barella e dell'infortunato Brozovic (torna nel derby?). Dzeko e Acerbi verso il rientro dopo la panchina condivisa contro l'Empoli.