Inter, Smalling ma non solo: obiettivo in Bundesliga per la difesa. Buchanan per il dopo Dumfries

L'Inter dovrà trovare al più presto un sostituto per il difensore slovacco. Anche Dumfries è sul mercato, individuato il suo erede

Andrea Della Sala

Con Milan Skriniar ormai ai saluti, l'Inter deve muoversi in fretta per cercare un sostituto. E viste le situazioni di Acerbi e De Vrij, un solo difensore potrebbe non essere sufficiente.

"Le urgenze più strette, però, toccano soprattutto la difesa, il reparto in cui bisognerà intervenire in maniera più massiccia. Il dopo-Skriniar nascerà presto, forse subito, e anche per il centrale l’Inter osserva piste a parametro zero. In primis Chris Smalling che ha un futuro traballante alla Roma. Il suo agente ha sondato il terreno con l’Inter e ha trovato terreno fertile. I nerazzurri sarebbero disposti a offrire due anni di contratto, più uno di opzione a 3,5 milioni più bonus, fino a toccare quota 4. Insomma, esiste una possibilità concreta di un altro caso Mikhi. E occhio pure a un altro difensore in scadenza che, per età e prospettiva, ha molte più pretendenti del buon Smalling. Evan Ndicka, 23enne francese in uscita dall’Eintracht Francoforte, è nel mirino di mezza Premier, ma non ha ancora deciso sul futuro. Per questo l’Inter si è da poco aggiunta alle pretendenti, pur sapendo della difficoltà della corsa", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Per Rodrigo Becao dell’Udinese, vecchio pallino nerazzurro che scade nel 2024, servirebbe invece spendere qualcosina: 10 milioni circa, niente rispetto alla cinquantina pretesi dall’Atalanta per il sogno Scalvini. Con Dumfries in uscita, bisognerà presto mettere un tampone pure sulla fascia destra: lì il sostituto è stato individuato da tempo in Tajon Buchanan, canadese del Bruges, nei taccuini ben prima dell’exploit mondiale. I nerazzurri non hanno potuto anticipare la concorrenza per l’impossibilità di fare investimenti: l’assalto futuro, in fondo, dipenderà da quanto si potrà reinvestire", chiude Gazzetta.