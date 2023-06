Ct Belgio: “Lukaku tra i migliori 9 al mondo: io sorpreso dalle critiche che ha ricevuto”

Intervenuto in conferenza stampa, Domenico Tedesco, ct del Belgio, ha parlato di Romelu Lukaku e delle sue condizioni dopo la finale di Champions League: "Ovviamente abbiamo parlato, quando è arrivato in ritiro era normale, è forte: siamo felici sia qui, si è allenato bene. Dovete chiedere a lui come si senta, io posso solo dire le mie impressioni: sono stato molto sorpreso delle critiche che ha ricevuto onestamente. Si può criticare un giocatore, ma questa volta è stato troppo: per me è uno dei migliori attaccanti al mondo e lo sa. Sente il mio massimo supporto, non c'è alcun dubbio sulle sue qualità ed è la cosa più importante".