Dagospia – Juve, via Sarri, Paratici e Nedved. Allegri, intreccio Inter. Conte, futuro clamoroso?

Gli intrecci tra Inter e Juventus, grandi rivali del calcio italiano, proseguono. E lo sfogo di Antonio Conte non ha fatto che aumentare gli scenari possibili per il prossimo futuro. C’è aria di rivoluzione anche alla Juve, forse ben più che all’Inter. Al centro di tutto, ovviamente, le figure di Conte e Allegri.

Ne scrive diffusamente Dagospia.

RIBALTONE JUVE

“In casa Juventus si sta consumando l’ennesimo psicodramma. Tutto è iniziato con l’uscita improvvisa del Marco Re, capo dell’area finanziaria. Un addio che anticipa risultati economici molto difficili. La prima rogna da smazzare riguarda Maurizio Sarri. La vittoria dello scudetto non gli dà alcuna garanzia di permanenza. Anzi, l’eventuale eliminazione dalla Champions League gli costerà la panchina. E non è detto che la vittoria della coppa lo salverebbe. Già perché, come questo disgraziato sito ripete da un po’, alla Continassa tira una brutta aria.

Dopo l’addio di Beppe Marotta (entrato in conflitto con Andrea Agnelli per l’acquisto billionaire di Cristiano Ronaldo), è rimasta vacante la casella dell’amministratore delegato. Escluso un ritorno di Marotta, sia perché sotto contratto con Suning che per problemi personali, in corsa c’è Claudio Albanese, molto ascoltato da Agnelli e non solo sul piano professionale. In ballottaggio c’è anche Federico Cherubini, braccio destro di Fabio Paratici all’area tecnica”

ADDIO PARATICI E NEDVED

“Qualunque sarà la scelta, ci saranno scossoni. Paratici è vicino all’addio (si vocifera possa approdare alla Roma al posto di Petrachi ma ha acceso l’interesse di alcuni club inglesi). Su di lui, in duplex con Nedved, è precipitata la colpa del benservito a Max Allegri, della scelta di Sarri e di un mercato considerato poco soddisfacente che ha mandato in profondo rosso il bilancio.

Traballa anche la poltrona di vicepresidente del fin qui intoccabile Pavel Nedved. Pare che nella bacchettona Torino non sia stata apprezzata la vivacità sentimentale del 47enne céco che, un anno fa, lo ha portato a lasciare la moglie Ivana per fidanzarsi con la 25enne cavallerizza Lucie Anovcinouva, che ha un anno in più della figlia dell’ex pallone d’oro. Al suo nuovo amore, l’ex calciatore avrebbe regalato uno stallone da 1 milione di euro, dicono.

Nedved potrebbe andare a Montecarlo, a lavorare con Mino Raiola, oppure diventare presidente della Federcalcio della Repubblica ceca. Al posto di vicepresidente potrebbe essere promosso Gigi Buffon”

GLI INTRECCI CON L’INTER E ALLEGRI

“Allontanati i suoi due “nemici”, Paratici e Nedved, Max Allegri – il cui contratto con la Juventus è scaduto il 30 giugno scorso – potrebbe anche riprendere la via di Torino.

Ma il moroso di Ambra Angiolini ha molti corteggiatori, Manchester United in testa. E poi venti giorni fa, ben prima dello sfogone contro la dirigenza nerazzurra di Antonio Conte, il “Conte Max” è stato avvicinato da Beppe Marotta che gli ha proposto la panchina dell’Inter.

A fronte di 12 milioni a stagione, Suning non ha apprezzato le continue rotture di Conte, iniziate con le pretese di mercato e infine esplose con l’attacco alla dirigenza per non averlo “difeso”

FUTURO AZZURRO PER CONTE?

“Pur stimando il tecnico leccese, la proprietà cinese sogna un allenatore dalle spalle larghe cui affidare la squadra senza rischiare scazzi e lagne un giorni sì e l’altro pure. “Andonio”, dal canto suo, pare abbia fatto arrivare alle orecchie del presidente Figc, Gabriele Gravina, una vocina sulla disponibilità a tornare sulla panchina della Nazionale.

Ma a Coverciano non regna indisturbato Roberto Mancini? Le voci – poi smentite – sul possibile ingaggio di Marcello Lippi come Direttore tecnico del Club Italia hanno infastidito “il Mancio”, che è arrivato a minacciare le dimissioni. Gravina ha dovuto rinculare (“Quando ci saranno i presupposti in cui l’esperienza di Lippi potrà fare al caso nostro ne parleremo”) ma il suo rapporto con Mancini, nonostante le rassicurazioni del caso, s’è incrinato.

E qualche club di Premier League ha già tentato un sondaggio per riportare il commissario tecnico azzurro in Inghilterra. In questo contesto si inserisce la timida autocandidatura di Conte per la Nazionale”.