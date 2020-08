Rossi: “Conte ha già un’alternativa, dopo un’uscita così ti cacciano il giorno stesso. Ora il suo sogno è…”

Gian Luca Rossi, dagli studi di Telelombardia, ha parlato della frizione che si è venuta a creare tra Antonio Conte e l’Inter: sarà addio dopo un solo anno? Rossi non crede che Conte possa rimanere a spasso: “Conte ha qualcosa in mano. Per andare alla rottura in questo modo, Conte ha sicuramente in mano qualcosa. Ne sono assolutamente convinto. Non so se sia il Barcellona, non so se sia il Psg, non so se sia un clamoroso ritorno alla Juve perché qui ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma per rompere in questo modo, ha senz’altro qualcosa in mano. Non so cosa deciderà Suning, un’azienda normale ti caccia il giorno stesso dopo un’uscita come quella. Ma il calcio è un mondo non normale e l’Inter, nel calcio, è la meno normale di tutte. Il sogno di Conte è quello di alzare l’Europa League e andarsene facendo vedere a tutti quanto è bravo e che è riuscito a vincere”.